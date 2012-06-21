У місті Енергодарі Запорізької області відбулися спільні українсько-американські командно-штабні навчання з реагування на надзвичайну ситуацію державного рівня, пов’язану з радіаційною аварією на відокремленому підрозділі «Запорізька АЕС» НАЕК «Енергоатом». До участі були залучені фахівці апарату ДСНС України, представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів влади України, державних установ і підприємств, фахівці Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської ОДА, співробітники Червоного Хреста, а також експерти з Державного департаменту, Агентства зменшення загрози Міністерства оборони та Федерального агентства з надзвичайних ситуацій США.
Насамперед вони провели загальний аналіз надзвичайної ситуації, за якої ключові особи та відповідальні працівники українських держустанов реагують на радіаційну аварію державного рівня. Головною метою навчань була перевірка дієвості та ефективності наявних планів і процедур, виявлення проблемних питань, що потребують вирішення.
За повідомленням американських експертів, які виступали в ролі спостерігачів і давали свої рекомендації, захід спрямований на те, щоб під час розв’язання проблем викликати конструктивну дискусію. Учасники навчань відпрацювали також три модулі сценарію з реагування на можливу радіаційну аварію на ВП «Запорізька АЕС», що виникла на одному з реакторів унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Зокрема, спочатку робочі групи розглянули два модулі: «Реагування на об’єктовому, місцевому та регіональному рівнях на аварію на реакторі Запорізької АЕС» та «Реагування на державному рівні на аварію на реакторі ЗАЕС та першочергові заходи з ліквідації наслідків». Відтак, відпрацювали третій модуль навчань — щодо довгострокових заходів з ліквідації наслідків радіаційної аварії.