Сьогодні на черговому засіданні Кабінету Міністрів України були ухвалені зміни до регламенту Кабінету Міністрів України.

Зміни удосконалять механізми планування діяльності центральних органів виконавчої влади та визначення порядку розроблення та моніторингу виконання програмних документів Кабінету Міністрів.

Наразі окремі положення Регламенту Кабінету Міністрів не містили достатньо ефективних механізмів, необхідних для якісного та зрозумілого процесу планування діяльності центральних органів виконавчої влади, який повинен скеровувати уряд, а також процесу підготовки програмних документів Кабінету Міністрів України, які приймаються для розв’язання суспільно важливих проблем. При цьому існує необхідність вдосконалення процесу планування діяльності Кабінету Міністрів на основі програмних документів уряду, згідно з частиною третьою статті 4 Закону України “Про Кабінет Міністрів України”, з урахуванням кращих європейських практик та рекомендацій експертів Програми SIGMA.

Саме тому урядом і було прийнято постанову Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 січня 2007 р. № 106 і від 18 липня 2007 р. № 950”.

Цей акт упорядковує:

- процес підготовки та схвалення Кабінетом Міністрів планів виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України. Реалізація таких планів і жорсткий контроль за їх виконанням дозволять підвищити виконавську дисципліну міністерств та інших органів влади під час виконання рішень Ради національної безпеки і оборони;

- приводить у відповідність до вимог чинного законодавства порядок підготовки Програми діяльності Кабінету Міністрів, удосконалює процес звітування про хід реалізації цієї програми, а також загальнодержавних програм, які приймаються Верховною Радою.

- визначає чітку архітектуру та вимоги до документів з питань планування діяльності Кабінету Міністрів, програмних документів Кабінету Міністрів України (у тому числі стратегій), особливостей їх підготовки, погодження, строків прийняття та проведення моніторингу реалізації.