В атмосфері Землі знаходиться вражаюча кількість вірусів – і випадає з неї, до такого висновку прийшли вчені з Канади, Іспанії та США. Бактерії і віруси потрапляють в атмосферу разом із невеликими частинками з грунту і морських випарів. Вперше вчені підрахували, скільки конкретно вірусів потрапляє в тропосферу з поверхні Землі, за межі кліматичної системи планети, але нижче стратосфери, де літають літаки. Віруси можуть переноситися на тисячі кілометрів, перш ніж знову потраплять на поверхню Землі.
Віруси – найпоширеніша і одна із найменш зрозумілих біологічних груп на Землі. У своєму невидимому паралельному світі на Землі, вони щоденно вбивають половину бактерій в океані і проникають у мікроби 10 трильйонів разів за секунду. Нашу планету населяє 10 мільярдів трильйонів трильйонів вірусів: це більше, ніж зірок у Всесвіті. Якщо вибудувати з вірусів ланцюжок, вони витягнуться на 100 мільйонів світлових років.
Скільки бактерій і вірусів на одному квадратному метрі?
«Щоденно 800 мільйонів вірусів покривають кожен квадратний метр планетарної поверхні», – розповідає вірусолог Університету Британської Колумбії Кертіс Саттл, один із авторів статті, опублікованої в International Society for Microbial Ecology Journal.
«Бактерії і віруси, як правило, осідають на Землі під час дощу і переміщення піску з Сахари. Але дощ менш ефективно видаляє віруси з атмосфери», – каже вчений.
Науковці також виявили, що більшість вірусів переносять сигнатури, які свідчать про те, що вони піднімалися в повітря з морських глибин. Віруси чіпляються за невеликі, легкі, органічні частинки, які містяться в повітрі і можуть залишатися в атмосфері тривалий час.