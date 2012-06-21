У Миколаєві на території пам’ятки археології місцевого значення відкрили історико-археологічний комплекс «Дикий сад» і з цієї нагоди влаштували святкову програму «Герої земель кімерійських». Глядачам продемонстрували поєдинки кімерійських воїнів, римських гладіаторів, монголів і литовських лицарів, українських козаків.
За словами Кирила Горбенка, керівника розкопок, 2018 рік став знаковим для пам’ятки археології. «Дикий сад» відомий у наукових колах вже понад 90 років, — зазначив археолог. — А для мене це вже 24-й сезон роботи тут. Нарешті в останні два роки депутати міської ради передбачили фінансування на дослідження, нам вдалося розчистити територію від відвалів, зафіксувати нові об’єкти».
На думку науковця, новим поштовхом до зростання інтересу громади до розкопок стали масові заходи з нагоди Дня археолога, проведені торік і цього року на території городища. Протягом двох тижнів тут розмістили інформаційні таблички, впорядкували прилеглу територію. Фактично створили музей просто неба. На півтора гектарах території городища «Дикий сад» можна оглянути 20 археологічних об’єктів, дізнатися, як жили давні люди, чим вони займалися. Можна, пройшовши десять кроків сходами, потрапити у бронзову добу — кінець ХІІІ століття до нашої ери.
У майбутньому «Дикий сад» стане серцем міста, що приваблюватиме туристів.
Презентацію організовано за підтримки Миколаївської обласної державної адміністрації. Її очільник Олексій Савченко зазначив, що не можна забувати свої історичні корені. «За рік чи 10 років на цьому місці відбуватимуться різні події. Треба підтримати ініціативу для залучення туристів до Миколаєва».
На згадку про святковий захід асоціація реконструкторів Миколаївщини подарувала голові облдержадміністрації копію лицарського меча.