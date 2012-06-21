Капсула, на борту якого знаходилися три члени екіпажу МКС, успішно приземлилася в Казахстані, повідомляє NASA.
Наголошується, що на Землю повернулися командир 53 екіпажу МКС астронавт NASA Ренді Брезник, астронавт ESA Паоло Несполі і космонавт «Роскосмосу» Сергій Рязанський. Вони провели на борту станції 139 діб.
На даний момент на борту МКС залишаються командир 54 екіпажу космонавт «Роскосмосу» Олександр Місуркин і астронавти NASA Марк Ванді Хай і Джозеф Акаба. Прибуття нових членів екіпажа станції очікується 19 грудня.
У травні минулого року астронавти NASA розгорнули на МКС експериментальний надувний модуль ВЕАМ, призначений для проживання членів екіпажу станції. Планується, що випробування ВЕАМ будуть проводитися протягом мінімум двох років. За цей час астронавти оцінять його здатності захищати від радіації, зберігати температуру, а також протистояти ударам мікрометеоритів, дії пилу та інших факторів космічного середовища.