Через кілька днів на Землю впаде радянський супутник. Наслідки цього падіння можуть бути трагічними.
Виходячи з розрахунків, падіння супутника відбудеться у другій половині жовтня, а місце падіння передбачити неможливо, повідомляє «Урядовий кур’єр».
ДОВІДКА «УК»
Радянський супутник «Блискавка-1-44» вийшов на орбіту в 1979 році і наразі стрімко наближаєься до Землі. Проблема із супутником полягає в тому, що в атмосфері Землі він згорить не повністю. А це означає, що падіння решток супутника може призвести до значних руйнувань.
Вага об’єкта 1,5 тонни, і тому падіння супутника може нести серйозні наслідки. Залишається сподіватися, небесне тіло впаде в пустелі чи океані.
Фахівці прогнозують падіння на 20 жовтня. Вони продовжують роботу над інформацією щодо супутника, щоб зуміти запобігти можливим трагічним наслідкам.