Кована графська карета, що прикрашає парк відпочинку в Гощі, алея кованих скульптур у Рівному, галерея сучасного ковальського мистецтва, яку відкрила рівненський підприємець Ніна Крока, — усі ці локації захопили представника французької ковальської школи Ролана Комта. Досвідчений коваль констатував: Рівненщина цілком може претендувати на мистецький центр ковальства.
Справді, у Рівному прижився унікальний фестиваль «Металеве серце України», учасники якого щороку залишають на згадку місту свої роботи. Саме з них утворилася алея кованих скульптур — улюблене місце відпочинку й фотосесій рівнян і гостей. Щоправда, «Свято кування», яке проводить у своєму місті Сен-Мартен Ла Плен Ролан Комт, має ще довшу — 22-річну історію. Там працює дитяча школа ковальства, тобто до горна стають змалку.
Тож наприкінці серпня 2019-го делегація французьких ковалів завітає на рівненський фестиваль.
А в Гощанському відділенні Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості не перший рік готують ковалів для всієї України. Тут гостям презентували навчальну кузню і музей ковальства з найкращими роботами слухачів. На подарунок вони отримали марковану старовинну цеглину садиби Валевських із тисненим написом Paris. А на зустрічі з Гощанським селищним головою Миколою Панчуком народилася ідея партнерства українського і французького містечок.
— Гостинна Гоща допомогла мені відкрити й відчути українську культуру, — сказав Ролан Комт. — Напрямів співпраці багато, але насамперед це ковальство і народна творчість. Очікую, що ваша делегація побуває на нашому «Святі кування» у травні, де ознайомиться із французькими традиціями та побутом.