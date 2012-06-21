Віктор ШПАК,
«Урядовий кур’єр»
Аномально спекотна весна і малосніжна зима вкрай посилили пожежну небезпеку в лісових масивах та створили умови для розгулу вогняної стихії на Київщині і Житомирщині. Причому як там, де причиною біди стали недбалість чи навіть злий умисел людей, які розводили вогнища у лісі чи випалювали суху траву на полях, так у місцях, де до лиха призвела дійсно фатальна випадковість.
Саме так сталося неподалік Житомира, де сильний вітер обірвав дроти електролінії, у результаті чого спалахнув вогонь, що пошкодив кілька гектарів уже дворічних саджанців на місці колишньої вирубки. Зазвичай у такій ситуації лісівники вимушені чекати аж до настання чергового сезону садіння, що настає двічі на рік — ранньою весною і пізньою осінню. Однак рясні травневі дощі відкрили можливість для нестандартного рішення болючої проблеми якомога швидшого відновлення завданих стихією втрат. Тим більше, що через усе частішу аномальну спеку на Поліссі державні лісгоспи практикують вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою, тобто у спеціальних касетах-горщиках, що значно підвищує приживлюваність рослин та дозволяє відновлювати ліси без суворої прив’язки винятково до двох традиційних періодів цієї роботи.
Днями працівники Богунського лісництва на чолі із директором Державного підприємства «Житомирське лісове господарство» Русланом Карчевським та головним лісничим Сергієм Дубницьким на трьох постраждалих від вогню ділянках висадили понад 5 тисяч штук саджанців сосни, що через кілька десятиріч стануть могутнім лісом. Якщо погода надалі радуватиме довгоочікуваними дощами, до доброї справи долучаться ті держлісгоспи області, де мають запас садивного матеріалу із закритою кореневою системою. Його використання дозволить хоча би частково відновити втрати від пожеж та аномально спекотної весни, не очікуючи на настання осені.