Віктор ШПАК,
«Урядовий кур’єр»
Тепла і безсніжна зима сприяла тому, що на Житомирщині у місцях кривавих боїв, що двічі прокотились територією області у роки Другої світової війни, мисливці за металобрухтом і воєнними трофеями продовжували свою брудну роботу. Якщо перших зазвичай цікавить звичайнісіньке залізо, то другі цілеспрямовано шукають забуті воєнні поховання задля бойових нагород та залишків зброї, яку можна реставрувати та вигідно перепродати любителям артефактів.
Як інформують члени історично-патріотичного об’єднання «Пошук», до них цієї зими не припинявся потік звернень від нелегальних копачів. Зокрема, 17 лютого надійшло анонімне повідомлення про могилу солдата у Новоград-Волинському районі. Яма була перекопана, однак при загиблому залишили підсумок, протигаз, саперну лопатку і, найважливіше, смертний медальйон. Отож, є надія, що завдяки експертизі вдасться встановити особу ще одного безіменного героя війни.
Менше пощастило загиблому воїну, координати поховання якого у Коростенському районі 19 лютого «скинули» пошуковцям «великодушні» мародери. До цього вони ретельно «перебрали» рештки, не залишивши нічого, що могло би допомоги ідентифікувати особу загиблого. Його фактично вбили вдруге, навіки прирікши на статус безіменного.
Отож пошуковці вкотре закликають громадян не буди байдужими та негайно інформувати органи влади або правоохоронців про підозрілі розкопки за межами населених пунктів і особливо у місцях колишніх боїв. Кожен загиблий солдат, незалежно від того, на чиєму боці він воював, повинен бути належно перепохований, а його рідні мають отримати довгоочікувану звістку, де обірвалась земна дорога дорогої для них людини та де нарешті упокоїлись його останки.