У суботньому номері газети «Урядовий кур’єр» №116 опубліковано Укази Президента України від 20 червня 2019 року №418/2019 та №419/2019 «Про визнання такими, що виратили чинність деяких указів Президента України».
Найдавніших із них – виданий Леонідом Кравчуком – це Указ Президента України від 19 грудня 1991 року № 9 «Про тимчасові невідкладні заходи щодо посилення боротьби із спекуляцією та незаконною торговельною діяльністю».
До переліку указі потрапили зокрема такі:
Указ Президента України від 16 жовтня 1993 року № 464 «Про забезпечення формування державних продовольчих і фуражних ресурсів»;
Указ Президента України від 2 листопада 1993 року № 504 «Про сплату державного мита за вексельні бланки»;
Указ Президента України від 11 грудня 1993 року № 577 «Питання забезпечення державних ресурсів цукру»;
Указ Президента України від 7 квітня 1994 року № 141 «Про Державні товарні облігації матеріальних ресурсів України»;
Указ Президента України від 5 травня 1994 року № 213 «Про заходи щодо лібералізації експортної політики в Україні»;
Указ Президента України від 22 серпня 1994 року № 457 «Про вдосконалення валютного регулювання»;
Указ Президента України від 7 вересня 1994 року № 502 «Про заходи щодо впорядкування цін на окремі періодичні видання»;
Указ Президента України від 14 вересня 1994 року № 530 «Про випуск та обіг векселів для покриття взаємної заборгованості суб’єктів підприємницької діяльності України»;
Указ Президента України від 18 листопада 1994 року № 685 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки періодичних видань»;
Указ Президента України від 26 листопада 1994 року № 699 «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів»;
Указ Президента України від 21 грудня 1994 року № 785 «Про встановлення рентної плати за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні»;
Указ Президента України від 28 грудня 1994 року № 812 «Про деякі заходи щодо підтримки підприємств, установ, організацій в умовах лібералізації цін»;
Указ Президента України від 18 січня 1995 року № 63 «Про заходи щодо реформування аграрних відносин»;
Указ Президента України від 12 червня 1995 року № 436 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки»;
Указ Президента України від 19 червня 1995 року № 459 «Про забезпечення управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності, у процесі його приватизації»;
Указ Президента України від 12 липня 1995 року № 609 «Про марки акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби»;
Указ Президента України від 26 липня 1995 року № 658 «Про розширення сфери обігу векселів»;
Указ Президента України від 13 вересня 1995 року № 839 «Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України»;
Указ Президента України від 18 вересня 1995 року № 849 «Про запровадження марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби»;
Указ Президента України від 5 квітня 1996 року № 243 «Про заходи щодо стабілізації фінансового стану підприємств»;
З переліком відмінених указів знайомтеся на сайті