Посли країн G7 заявили про важливість незалежних антикорупційних інституцій в Україні Посли країн «Великої сімки» (G7) в Україні висловили підтримку Національного антикорупційного бюро (НАБУ), заявивши про важливість незалежних антикорупційних інституцій для майбутнього України як демократичної держави.
Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті посольства Італії в Україні.
«Посли G7 продовжують підтримувати НАБУ. Незалежні антикорупційні інститути життєво важливі для зусиль України щодо реформ та її майбутнього як сучасної, процвітаючої та демократичної країни», – йдеться в заяві.
Нагадаємо, на початку грудня європейські депутати і члени групи друзів Європейської України виступили в підтримку НАБУ і закликали до консолідації з метою подолання корупції.
«Ми хотіли б висловити нашу повну підтримку роботи Національного антикорупційного Бюро України (НАБУ), яка очолює Артем Ситник. Ми переконані, що для того, щоб активізувати зусилля НАБУ, необхідно прискорити процес створення антикорупційного суду», – йдеться в заяві.