Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Цілком можливо, що Нацбанк України може цього року зробити свою монетарну політику більш жорсткою та ввести деякі валютні обмеження. Це, за словами голови правління регулятора Якова Смолія, станеться тоді, коли зростатиме інфляція, а також в тому випадку, коли МВФ не надасть Україні чергового траншу кредиту.
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №8152 «Про валюту». За валютну лібералізацію проголосувало 253 народних депутати.
Документ передбачає поступове зняття всіх валютних обмежень і спрощення валютних операцій.
На першому етапі буде скасовано весь валютний контроль за операціями на суму менше 150 тис. грн (близько 40% всіх операцій з валютою), будуть скасовані санкції у вигляді зупинення зовнішньоекономічної діяльності за порушення строків розрахунку за валютним контрактом (тобто держоргани не зможуть блокувати роботу бізнесу). При цьому в Міністерстві економіки виступали проти скасування цих санкцій.
Як зазначив «Урядовому кур’єру» адвокат Ростислав Кравець, він у цілому дуже негативно ставиться до цього законопроекту, навіть після його значного перероблення: «Я думаю, що такою лібералізацією ми можемо просто підірвати стабільність у країні, в тому числі нашої національної валюти — гривні. Адже ціни так або інакше будуть «прикріплятися» до валют».