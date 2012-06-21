Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Національний банк України не повертатиметься до практики закупівлі облігацій внутрішнього державного займу.
Про це повідомив голова правління регулятора Яків Смолій. За його словами, нашим громадянам дуже добре відомі так звані негативні ефекти від розгортання девальваційно-інфляційних процесів, які ми мали на початку та всередині 90-х років минулого століття. Все це тоді обернулося нечуваною інфляцією та великим зростанням цін на товари і послуги.
Водночас Яків Смолій додав, що Нацбанк використовуватиме в своїй діяльності всі інструменти та важелі, щоб забезпечити цінову стабільність у країні. Голова правління Нацбанку вважає: одним з головних інструментів є розмір облікової ставки регулятора.
А заступник голови правління НБУ Олег Чурій вже зазначав, що регулятор жодним чином не фінансуватиме державний бюджет, тому такі можливості експерт навіть і не розглядає.
Як писав раніше «Урядовий кур’єр», низка банкірів заявляла про те, що Нацбанк України в нинішніх умовах вже просто не може зменшувати облікову ставку до 8%, як він це запланував наприкінці 2019-початку 2020 років і навпаки задля стабілізації обстановки на фінансовому ринку та в економіці в цілому, повинен підвищувати цей показник.