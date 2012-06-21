«У березні ми бачили посилену нервозність на валютному ринку і постійно виходили з продажем валюти, щоб згладжувати коливання», — про це повідомив під час звіту у Верховній Раді про діяльність регулятора під час пандемії COVID-19 голова правління НБУ Яків Смолій. Для цього, за його словами, у березні Нацбанк продав 2,2 мільярда доларів США.
Яків Смолій наголосив, що після зазначених дій ажіотажний попит на валютному ринку заспокоївся у квітні. Чиста пропозиція валюти нині є навіть вищою, ніж була у лютому до спалаху епідемії в Україні. Відтак, курс гривні знову дещо зміцнився, а Національний банк відновив обережну купівлю валюти в міжнародні резерви.
«Також ми оперативно вирішили проблему нестачі готівкової валюти, що виникла через перебої з авіаперевезеннями. Ми забезпечили постачання готівкового долара та євро в Україну та щотижня проводили операції з їх обміну на безготівку.
Результат: ми надали банкам понад 550 мільйонів доларів США та 42 мільйони євро і повністю задовольнили їх потребу в готівковій валюті. Зараз проблем з отримання валютної готівки в касах банків немає», — підсумував голова правління НБУ, звітуючи у Верховній Раді.
Відділ аналітичних матеріалів
«Урядового кур’єра»