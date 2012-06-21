Національний банк збирається відкрити власний інтернет-магазин з продажу монет. Про це повідомив директор департаменту інформаційних технологій НБУ Володимир Нагорнюк.
Магазин інтегрують в мобільний додаток «Монети України» від НБУ, яке вже доступне для безкоштовного завантаження для смартфонів, що працюють на iOS і Android.
«Новий додаток надасть користувачеві доступ до повного довідника монет України, випущених центральним банком. Крім того, він дає можливість оперативно відслідковувати залишки монет на сайті online-замовлення Національного банку в розрізі областей »- розповів Нагорнюк.
За його словами, мобільний додаток, який обладнаний пошуковою системою за назвою монети, її серією і металом, дозволяє переглядати як технічну інформацію, так і зображення, опис кожної монети тощо. Крім того, нумізмати завжди матимуть достовірні та оперативні дані: відразу після випуску монета автоматично відображається в додатку, тобто немає необхідності в оновленні його версії.