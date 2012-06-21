Рада Національного банку України ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2019 рік і середньострокову перспективу.
Рада Нацбанку визначила кількісну ціль щодо інфляції ‒ 5% у середньостроковій перспективі. При цьому передбачається така орієнтовна поквартальна траєкторія приросту індексу споживчих цін у річному вимірі для досягнення відповідних кількісних цілей з інфляції: березень 2019 року – 5,75% ± 2 п.п., червень 2019 року – 5,5% ± 2 п.п., вересень 2019 року – 5,25% ± 2 п.п. З кінця грудня 2019 року формується ціль щодо інфляції – 5% ± 1 п.п.
Визначено, що Національний банк продовжуватиме дотримуватися плаваючого курсоутворення, маючи на увазі, що монетарна політика не спрямовуватиметься на досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу. Зазначене не виключає можливості проведення Національним банком валютних інтервенцій з метою: накопичення міжнародних резервів; згладжування різких змін обмінного курсу гривні, які не базуються на змінах фундаментальних чинників в економіці; підтримання трансмісії ключової процентної ставки як основного інструменту монетарної політики.