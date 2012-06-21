Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Національний банк України згідно з Постановою №73 від 4 червня 2020 року «Про деякі питання діяльності банків та банківських груп», запровадив спеціальні заходи щодо підтримки роботи банків в умовах дії карантину на коронавірус.
Одним з головних нововведень є те, що головний фінансовий регулятор до червня 2021 року не застосовуватиме будь-які каральні заходи щодо фінансових установ та їх об’єднань за недотримання вимог щодо капіталізації, ліквідності, кредитного ризику та інших важливих показників діяльності банків.
Однак, як йдеться у вищезгаданій постанові, таке нововведення буде чинним лише в тому випадку, коли фінансові установи доведуть, що такі порушення вимог регулятора за відповідними показниками сталося через певний вплив дії карантину. Коли ж банки чи банківські групи порушують ці умови та показники не з причини дії карантину чи, приміром, якщо за підсумками певного періоду часу вони виплатили дивіденди, то повинні відповідати за свої дії і в цьому разі на них розповсюджуються каральні заходи Нацбанку України.
Як зазначає перший заступник голови правління Нацбанку Катерина Рожкова, ці заходи сприятимуть більш ефективній роботі фінансових установ зі своїми клієнтам — як фізичними, так і юридичними особами. Так, на її думку, насамперед, це стосується знаходження правильних та взаємовигідних для всіх сторін дій щодо врегулювання питань із заборгованістю.
У постанові регулятора також йдеться про те, що фінансові установи та їхні об’єднання, які вчинили певні порушення, повинні впродовж 30 днів подати до Нацбанку план їхнього нівелювання.
Як відомо, 13 травня 2020 року у своєму виступі у Верховній Раді голова правління Нацбанку України Яків Смолій зазначав, що банківська система країни, попри дію жорсткого карантину, має високу ліквідність. До того, головний фінансовий регулятор у першій декаді травня надав чимале рефінансування низці фінансових установ України.
За словами Якова Смолія, за цих умов, а також через зниження облікової ставки Нацбанку до 8%, фінансові установи цілком готові для надання кредитів фізичним особам під 10% річних.
Натомість керівники більшості банків тоді заявили, що вони не в змозі надавати такі дешеві кредити, оскільки, нині в Україні існує великий ризик їхнього неповернення.