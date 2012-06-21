Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
З 28 квітня 2018 року Нацбанк України встановлює нові вимоги під час переказу коштів фізичними та юридичними особами. Вони вводяться згідно із законом про боротьбу з відмиванням коштів, які було отримано злочинним шляхом та фінансування тероризму.
Нагадаємо, що цей закон регламентує такі вимоги: треба обов’язково ідентифікувати та перевірити клієнта; супроводжувати переказ коштів, маючи інформацію, як про особу, яка переказує гроші, так і про ту, що їх отримує.
Однак керівництво Нацбанку України наголошує на тому, що такі вимоги закону не розповсюджуються на сплату комунальних послуг, різного роду податків та зборів, штрафів. Все це застосовується незалежно від сум такої сплати.
Також обходять стороною закон операції щодо сплати кредитів загальною сумою до 30 тисяч гривень, перекази за допомогою банківської карти (або різного роду електронні перекази), усі перекази за кордон на суму не більше 5 тисяч гривень та зняття будь-яких коштів із власного рахунку особи.