Правління Національного банку України ухвалило рішення знизити облікову ставку до 13,5% річних із 13 грудня 2019 року. Регулятор прискорює пом’якшення монетарної політики, оскільки стрімке зміцнення курсу гривні зумовлює швидше зниження інфляційного тиску, ніж очікували.
Нагадаємо, що у листопаді 2019 року споживча інфляція істотно уповільнилася — до 5,1% у річному вимірі, що було нижчим від очікувань Національного банку. Інфляція у листопаді досягла середньострокової цілі 5%, яку Національний банк задекларував у 2015 році.
В основі цієї стійкої тенденції — поступове послаблення фундаментального тиску на ціни, ознака якого — уповільнення базової інфляції, а також зниження цін на енергоносії. Інфляція значно уповільнилася внаслідок зміцнення обмінного курсу гривні й поліпшення інфляційних очікувань. Ці чинники нівелювали тиск на ціни стійкого споживчого попиту і меншого врожаю окремих овочів.
«Посилення гривні відбувалося внаслідок дії різних чинників. У жовтні — грудні основними джерелами надлишкової пропозиції валюти були надходження від українського експорту зокрема завдяки рекордному врожаю зернових та олійних культур і продаж коштів від валютних залучень державних компаній. Приплив коштів іноземних інвесторів у гривневі облігації уряду тривав, але не мав визначального впливу на валютний ринок, на відміну від попередніх місяців. Водночас Національний банк активно викуповував надлишкову валюту для поповнення міжнародних резервів. Загалом із початку 2019 року обсяг чистих валютних інтервенцій сягнув понад 5,5 мільярда доларів», — коментує пресслужба Нацбанку.
«До речі, ми купуємо набагато більше валюти, ніж заводять нерезиденти. Портфель нерезидентів виріс цього року приблизно на 4,3 млрд доларів. Тобто чиста купівля перевищувала цю суму більш ніж на мільярд доларів. Це свідчення того, що надлишкову пропозицію валюти на ринку формують не лише нерезиденти», — зауважив на пресконференції голова правління Нацбанку України Яків Смолій.
Правління Національного банку вважає, що активніше зниження облікової ставки не стане на заваді підтримання інфляції близько до цілі 5% і водночас дасть змогу підтримати економічне зростання.
Згідно із жовтневим прогнозом, Нацбанк очікує на подальше зниження облікової ставки до 8%.