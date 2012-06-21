Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Завдяки спільній роботі прокуратури Миколаївської області та Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України, під час отримання неправомірно вигоди у розмірі 26 тисяч гривень затримано начальника Єланецького відділення поліції. Майор поліції вимагав та отримав зазначені кошти від заступника голови приватного сільськогосподарського підприємства Єланецького району за невтручання у підприємницьку діяльність, пов’язану з вирощуванням, зберіганням та продажем зернових культур.
Поліцейського затримано безпосередньо під час передачі йому другого траншу неправомірної вигоди у сумі 13 тисяч гривень на базі підприємства у с. Ольгополь Єланецького району у порядку ст.208 КПК України.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).
Наразі вирішується питання щодо оголошення поліцейському про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. Тривають першочергові слідчі дії.