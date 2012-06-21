Національна поліція України прийняла рішення про перехід на роботу єдиних центрів «102» у кожній області.
Про це розповів очільник Нацполіції Сергій Князєв під час наради в Маріуполі з керівниками поліції та мерами населених пунктів шести областей, передає департамент комунікації відомства.
«Людині байдуже, куди вона телефонує. Вона набирає номер, коли в неї біда. Раніше дзвінки приймалися у чергових частинах відділів та відділень у різних населених пунктах. Це людський фактор, який створював негаразди і непорозуміння нашої поліцейської системи. І в такий спосіб ми прибираємо його», – зазначив Князєв.
Віднині сигнал на «102» отримуватиметься в кожному з обласних центрів. Окрім оперативності реагування, це дасть можливість контролювати дії наряду.
«Отримали повідомлення – відправили найближчому нарядові, який знаходиться поруч. І наряд прибув. Наряд отримуватиме електронний виклик», – пояснив Князєв.