Національний банк удосконалив умови продажу іноземної валюти клієнтами банків на міжбанківському валютному ринку. По-перше, чітко визначено право клієнта подавати заяву про продаж іноземної валюти до будь-якого уповноваженого банку за власним вибором (незалежно від наявності поточного рахунку в іноземній валюті, відкритого в цьому банку).
По-друге, Національний банк уточнив строки продажу банком іноземної валюти клієнтів. Як і раніше, уповноважений банк зобов’язаний за дорученням клієнта здійснювати продаж його власних коштів в іноземній валюті не пізніше ніж за п’ять банківських днів, починаючи з дня списання цих коштів з поточного рахунку клієнта, відкритого в цьому банку. Національний банк уточнив, що у випадку, якщо кошти для продажу перераховуються клієнтом з іншого уповноваженого банку, продаж цієї валюти здійснюється у п’ятиденний строк з дня зарахування таких коштів на кореспондентський рахунок уповноваженого банку.
Ці чергові кроки з валютної лібералізації розроблено з урахуванням пропозицій, що надійшли від бізнесу та учасників ринку. Як наслідок, бізнес отримає ширші можливості для вибору оптимального курсу продажу валюти. Також окреслені зміни створять належні умови для розвитку економічної конкуренції на міжбанківському валютному ринку України. Водночас ці кроки не матимуть суттєвого впливу на стан валютного ринку.
Відповідні зміни затверджено Постановою НБУ №7 від 25 січня 2018 року «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», що набула чинності 27 січня 2018 року.