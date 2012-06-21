Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Національний банк України розпочинає публікувати щотижневі огляди діяльності банків. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Така інформація дасть змогу не лише експертам, а й клієнтам фінансових установ мати свіжу інформацію про розвиток банківського сектору та ухвалювати для себе відповідні рішення.
У таких щотижневих оглядах розглядатиметься оперативна картина ліквідності банків та ставки за депозитами і кредитами, які мають фінансові установи на конкретну дату.
Регулятор уточнює, що вже є звіт про діяльність банків станом на середину квітня 2020 року, де ретельно розглянуто картину вкладів фізичних осіб, причини відтоку коштів з них.
У цьому звіті також зазначається про те, що більшість фінансових установ наразі має велику ліквідність. Все це є запорукою того, що банки можуть тримати відсоткові ставки за депозитами та кредитами на постійному рівні.
В огляді також надається цікава інформація для клієнтів банків щодо роботи фінансових установ у період карантину. Так, понад 70% відділень та філіалів банків нині відкрито для обслуговування своїх клієнтів. До того ж, практично всі фінансові установи надають різноманітні послуги у режимі онлайн.