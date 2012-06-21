Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
В Україні не вистачає валюти. Саме так сьогодні, 19 березня, прокоментувало керівництво Нацбанку України ситуацію на валютному ринку країни. Через цю та інші проблеми регулятор провів сьогодні нараду із головами правління 50-ти найбільших банків України.
На ній було зазначено, що з цією проблемою Нацбанк України веде боротьбу. Так, регулятор вже закупив частину готівки у євро і повинен також пройти аукціон, щоби банки змогли обміняти безготівкову валюту на готівкову. В регуляторі також стверджують, що є домовленість із контрагентами із США про доставку великої партії валюти у доларах.
Також Нацбанк запевняє суспільство, що гроші у банкоматах повинні бути і регулятор сьогодні виступає проти будь-яких обмежень видачі готівки фізичним особам у відділках фінансових установ чи через банкомати.
Експерт фінансового ринку Олександр Охріменко повідомив «Урядовому кур’єру», що ці проблеми сталися лише через паніку населення: «Валюти в країні вистачає і ніякими літаками везти її не треба. На безготівкову ринку взагалі ніяких проблем ані з доларами, ані з євро немає». Експерт зазначає: коли спаде паніка серед населення, одразу ми станемо свідками того, що валюти у країні вистачає.