Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Черкаський обласний кардіоцентр розпочав підготовку до проведення національного конгресу кардіохірургів України, який відбудеться у травні саме в Черкасах. Обіцяють приїхати також і лікарі з Німеччини.
Як розповіла головна лікарка кардіоцентру Світлана Журба, торік черкаські хірурги зробили близько трьохсот операцій на відкритому серці. Тим часом у багатьох областях України таких операцій узагалі не роблять. Щорічно в амбулаторно-поліклінічному відділенні кардіоцентру одержують консультативну допомогу 22,5 тисячі хворих, а стаціонарну медичну допомогу — понад 4,5 тисячі.
Успішно допомагають тут і тим, кого вразив інфаркт: щороку лікарі роблять все більше коронарографій. Приміром, торік виконали 2250 операцій, з них понад 1900 — коронарографії. А за допомогою сучасного устаткування в кардіоцентрі можуть визначати й передінфарктний стан.
Колектив кардіоцентру сподівається, що участь у конгресі допоможе відкрити нові горизонти в лікуванні хвороб серця.