Міністерство освіти і науки України затвердило перелік населених пунктів, де буде сформована попередня мережа тимчасових екзаменаційних центрів для проведення національного мультипредметного тесту (НМТ).

Як передає Укрінформ, про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив у Телеграмі.

Попередньо заплановано, що тестування проходитиме у 20 областях та у Києві. Проведення НМТ неможливе в Донецькій, Луганській, Харківській і Херсонській областях.

З міркувань безпеки назви населених пунктів, де відбудуться тестування, не оприлюднюються.

З 20 травня учасники зможуть обрати найзручніший для складання тесту населений пункт на своїх інформаційних сторінках.

Як повідомляв Укрінформ, Шкарлет підписав наказ, яким затверджено календарний план організації та проведення у 2022 році національного мультипредметного тесту.