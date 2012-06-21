Значимість цьогорічного святкування Хрещення Київської Русі пов’язане з анонсованою Президентом можливістю отримання томоса про автокефалію православної церкви в Україні. Про це на засіданні оргкомітету з підготовки та відзначення 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України сказав віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.
«Цього року виповнюється 1030 років відтоді, як Київська Русь прийняла християнство. Ця історична подія поклала початок нової епохи, коли було створено Київську державу й утвердилася національна духовна традиція. Ми усвідомлюємо значимість саме цьогорічного святкування Хрещення Київської Русі та очікувань українського суспільства, пов’язаних з анонсованою керівництвом держави можливістю отримання томоса про автокефалію православної церкви в Україні», — цитує посадовця прес-служба віце-прем’єра.
Ювілейне відзначення 1030-річчя Хрещення стане своєрідним показником готовності українського суспільства і держави діяти в єдиному напрямі, об’єднуватися навколо спільних ідей та реалізовувати їх. Тому з огляду на високий рівень суспільних очікувань та уваги цьогорічна підготовка і проведення мають відзначатися якнайвищим рівнем.
На святкування Хрещення Київської Русі-України запрошено іноземних гостей, представників православних і католицьких церков світу, зокрема офіційну делегацію Вселенського патріархату, представників українських церков у діаспорі.
«Ми отримали від релігійних організацій, зокрема УПЦ КП, УАПЦ та громадських об’єднань, звернення про проведення масових заходів у межах відзначення 1030-річчя Хрещення Русі 28 липня. Доручаю правоохоронним органам і звертаю на це увагу МВС і Нацполіції гарантувати безпеку громадян під час проведення цих заходів. Потрібно зробити все можливе, щоб уникнути будь-якого загострення, провокацій, і щоб усі заходи пройшли мирно, конструктивно і показали всьому світу, що українці можуть проводити їх усі разом», — сказав віце-прем’єр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»