Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 968 уряд вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р. № 220 «Про Національне центральне бюро Інтерполу».
Постанова КМУ № 968 набрала чинності 16 грудня 2017 року.
У постанові зокрема йдеться, що «Національна поліція виступає як Національне центральне бюро Інтерполу».
Уряд також зобов’язав голову Національної поліції подавати міністрові внутрішніх справ щорічний звіт у січні для подальшого інформування Кабінету Міністрів України про результати діяльності Національного центрального бюро Інтерполу.