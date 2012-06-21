Щорічна проща євреїв до Умані накладає особливу відповідальність на весь особовий склад Національної поліції, залучений до гарантування безпеки в цьому місті. Про це йшлося під час зустрічі першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового з делегацією Держави Ізраїль на чолі з послом, де було обговорено план забезпечення порядку під час щорічного паломництва хасидів до Умані з нагоди святкування Рош-Га-Шана — нового року за юдейським календарем.
«Забезпечення порядку під час щорічного паломництва до Умані — важлива частина українсько-ізраїльських відносин. Розуміємо, які виклики стоять перед нами зокрема в умовах нав’язаної нам гібридної війни. Безпекові заходи триватимуть від прибуття перших прочан і до повного завершення заходів», — наголосив Сергій Яровий.
До процесу активно долучатимуться й ізраїльські правоохоронці. «Маємо створити спільну робочу групу, до якої увійдуть ізраїльські поліцейські. Це значно підвищить ефективність нашої роботи зокрема в напрямі обміну оперативною інформацією. Для цього також буде розгорнуто ситуаційний центр», — цитує прес-служба Міністерства внутрішніх справ слова посадовця.
Глава департаменту з надзвичайних ситуацій ізраїльської поліції Рафаель Коен повідомив, що 20 поліцейських офіцерів прибудуть для допомоги до місця проведення заходу: «Вони залишатимуться до повного завершення заходів, щоб переконатися, що все пройшло без інцидентів».
До роботи на місцях заходу за участю прочан залучатимуть патрульних поліцейських, групи тактико-оперативного реагування, кінологів і вибухотехніків.
Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Еліав Бєлоцерковські наголосив, що щорічна проща до Умані — найважливіший єврейський захід поза територією Ізраїлю. «Хочу відзначити високий професіоналізм українських правоохоронців у координації взаємодії задля забезпечення публічного порядку», — додав дипломат.
Правоохоронці врахують досвід попередніх років. «Як переконує наш досвід, злочинні структури, що організовують провокації під час заходу, не антисемітські. Їхнє головне завдання — дискредитувати українську поліцію. Усі спроби провокацій отримають жорстку реакцію», — запевнив перший заступник голови Національної поліції — начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.
А заступник голови Нацполіції — керівник патрульної поліції Олександр Фацевич повідомив, що підготовку до забезпечення порядку під час прощі вже розпочато: «Велику увагу приділяємо місцям прибуття прочан, маршрутам пересування та місцю проведення заходу».
Начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції Ігор Бабич доповів, що територія проведення заходу буде повністю пішохідною. Для доступу до неї треба буде отримати перепустку.
Аташе з питань поліції Держави Ізраїль Ігор Шміош зауважив на важливості оперативного обміну інформацією зокрема щодо проблемних громадян Ізраїлю, які прибудуть до України.
Цього року святкування Рош-Га-Шана в Умані відбудуться на початку вересня.
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«Урядового кур’єра»