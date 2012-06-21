Щовечора брюссельці продовжують оплесками дякувати медикам за їхню самовіддану боротьбу з коронавірусом, який вже забрав життя понад 4 тисяч громадян Бельгії, де рівень захворюваності на COVID-19 є одним з найвищих у світі.
Цими днями на верхівці Атоміуму – культової футуристичної споруди Брюсселя, яка визнана національним бельгійським символом, було піднято прапор з написом «Дякуємо!» трьома мовами: французькою – «Merci», голландською – «Danku» та німецькою – «Danke». Цей прапор, який здійнявся на висоті 100 метрів, є проявом підтримки, солідарності та подяки лікарям та медсестрам.
ДОВІДКА «УК»
Атоміум було збудовано у 1958 році під керівництвом архітекторів Андре та Мішеля Полаків до відкриття Всесвітньої виставки. За формою він відтворює просторове зображення атома. Його висота становить 102 метри. Тепер у цій надзвичайній споруді діє музей.
«Побудований як символ гуманізму, прогресу та надії, Атоміум вже понад 60 років є місцем колективної пам’яті. За допомогою піднятого прапора Атоміум має намір підтримати не лише тих, хто працює в галузі охорони здоров’я, а й кожного бельгійця», – йдеться у повідомленні музею.
Окрім цього, від початку карантинних заходів у Бельгії, які були запроваджені 17 квітня, щовечора на Атоміумі спалахують тисячі маленьких вогників на знак подяки всім медичним працівникам.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»