Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відвідали Одесу в межах другого дня робочого візиту глави зовнішньополітичного відомства ФРН. Вони обговорили посилення спроможностей української ППО, подальші інвестиції у спільне виробництво зброї, зміцнення міжнародної підтримки Одеського регіону та його жителів в умовах російських терористичних ударів і перспективи розвитку співпраці між німецькими та українськими територіями.

Міністри розпочали відвідання Одеси зі спільного вшанування пам’яті українських захисників. Глави зовнішньополітичних відомств України та ФРН також відвідали Одеський порт, де ознайомилися з наслідками російських ударів і взяли участь у брифінгу щодо актаальної безпекової ситуації в регіоні.

«Ви побачили черговий наочний доказ того, що росія продовжує підривати глобальну продовольчу безпеку. Надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони, розвиток спільних з партнерами та українських виробництв зброї дадуть змогу врятувати більше життів та підтримувати глобальну продовольчу стабільність в інтересах усієї міжнародної спільноти. У цьому контексті Україна розраховує на далекосяжне лідерство, системну підтримку та рішучість Німеччини», — підкреслив Андрій Сибіга.

Йоганн Вадефуль під час відвідування Одеського порту наголосив: те, що такі жорстокі атаки відбуваються в Європі у XXI сторіччі, — виклик для Німеччини й усієї європейської спільноти.

Глави МЗС України та Німеччини провели окрему зустріч із представником Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні Річардом Рейганом. Сторони обговорили подальшу роль України у захисті продовольчої безпеки світу й гуманітарні зусилля ВПП.

Андрій Сибіга особливо відзначив вагомий фінансовий внесок Німеччини у програму Grain from Ukraine та координаційні зусилля Всесвітньої продовольчої програми ООН, спрямовані на постачання українського зерна у країни із нестабільною гуманітарною ситуацією.

«Завдяки фінансовій підтримці гуманітарної ініціативи Президента України Володимира Зеленського Grain from Ukraine від Німеччини та міжнародних партнерів наша держава збільшує свої спроможності. Це дає змогу Україні експортувати ще більше зерна та їжі в регіони, які найбільше цього потребують, і дієво стабілізувати продовольчу ситуацію у світі», — наголосив очільник вітчизняного МЗС.

Андрій Сибіга висловив особливу вдячність керівництву Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні за закупівлю продовольства в нашій країні для підтримки інших країн. За його словами, це ефективний спосіб підтримки українських виробників та економіки України. Він окремо подякував і за важливу гуманітарну допомогу громадянам України.

«Ініціатива Grain from Ukraine — це справжня win-win історія і для України, і для Німеччини, і для десятків країн, які отримують продовольство в межах цієї важливої гуманітарної програми», — наголосив міністр закордонних справ Німеччини.

Глави МЗС оглянули руйнування інших об’єктів цивільної інфраструктури в місті.

«Ми вдячні Німеччині за непохитну підтримку і зміцнення обороноздатності України. Німецька зброя щодня допомагає захищати українські життя та нашу економіку від російського повітряного терору. Проте ми потребуємо більше систем ППО для захисту українських регіонів та міст, зокрема й Одеси», — заявив Андрій Сибіга.

Міністр закордонних справ ФРН відзначив мужність та стійкість українського народу і запевнив у міцній довгостроковій підтримці Німеччиною нашої держави.

Міністри також оглянули історичний центр Одеси, відзначивши його унікальний дух, національно-культурну багатоманітність та визначну європейську спадщину. Вони обговорили з головою Одеської ОВА Олегом Кіпером актаальну ситуацію в регіоні та пріоритетні потреби людей, можливості залучення додаткової міжнародної підтримки на тлі російського терору, висловили вдячність за гостинність і стійкість Одещини у складних умовах повномасштабної російської агресії, повідомляє МЗС.