На Софійській історичній площі відновлювали єдність нашого народу, що існувала за Володимира Великого та Ярослава Мудрого, до якої прагнули наші великі гетьмани Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко та Іван Мазепа.

«Разом із власної волі з 1919 року» — це гасло, під яким Україна відзначає столітній ювілей Акта злуки 22 січня. Об’єднання українських земель відбулося з ініціативи і власної волі українців, а не було накинуто силоміць зовнішніми чинниками. Акт злуки 1919 року заперечує тези сучасної російської пропаганди про те, що єдність України — результат політики Леніна чи Сталіна, наголошує Український інститут національної пам’яті. Акт злуки, кажуть історики, був наслідком і вершиною об’єднавчого руху, що тривав із середини ХІХ століття на українських землях, розділених між сусідніми державами. Та й чи здобула б Україна незалежність у 1991 році, якби в січні 1919-го не було Акта злуки УНР і ЗУНР?