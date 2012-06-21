Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Торік державною програмою підтримки фермерських господарств на Черкащині скористалося близько 300 фермерів. За кількістю наданої фінансової підтримки фермерам у 2018 році область увійшла до п’ятірки кращих. Про це йшлося під час селекторної наради заступника міністра аграрної політики та продовольства України Віктора Шеремети з керівниками профільних департаментів та представником Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.
Усі основні напрями державної підтримки нинішнього року будуть збережені. Наразі в Міністерстві опрацьовують нормативні документи, які регламентують порядки використання коштів. Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Міністерству аграрної політики та продовольства України як головному розпоряднику бюджетних коштів за програмами підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу за рахунок коштів загального фонду передбачено надання 5909,1 млн. грн. У тому числі — для фінансової підтримки розвитку фермерських господарств — 800 млн. грн., для надання кредитів фермерським господарствам — 200 млн. грн.