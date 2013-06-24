Після впровадження Міністерством соціальної політики механізму надання послуг підтриманого проживання або стаціонарного догляду за принципом «гроші ходять за людиною» дедалі більше громадян старшого віку та з інвалідністю, які вимушено покинули домівки через війну, знаходять прихисток у всій Україні.

Із початку повномасштабного вторгнення та вимушеної евакуації людей надійним партнером Мінсоцполітики став Благодійний фонд «Схід SOS». Фахівці ГО не лише допомагають людям виїхати в безпечні регіони, а й облаштували центр тимчасового перебування «Океан добра». Протягом пів року організація перевезла 12 осіб до постійних місць проживання в територіальні центри соціального обслуговування за програмою Мінсоцполітики.

Ще на початку війни у 2014 році БФ «Схід SOS» створив гарячу лінію, яка координувала логістику для українців, котрі виїжджали із прифронтових регіонів чи окупації. Після початку повномасштабного вторгнення представникам фонду довелося відкривати департамент евакуації, який покриває повний цикл, — від моменту прийому заявки про евакуацію до довгострокового розміщення.

За словами кейс-менеджера БФ Людмили, всіх, кого організація евакуює з територій ведення бойових дій, відразу привозять до партнерського шелтера «Океан добра», відкритого спеціально для таких потреб. Тут працюють спеціалісти, які допомагають заспокоїтися після евакуації та почати влаштовувати нове життя, — психологи, юристи та соцпрацівники.

«Хтось забув документи, у когось вони згоріли, хтось взагалі не міняв паспорт. Із цим усім ми допомагаємо розібратися. І люди перебувають у шелтері стільки, скільки потрібно, поки знайдеться довгострокове місце проживання, де в них точно буде догляд та підтримка», — пояснює вона.

Такі послуги дають змогу людині, яка через бойові дії змушена залишити власне житло, інтегруватися в нову громаду, будувати соціальні та економічні зв’язки, а головне — самостійно ухвалювати рішення щодо свого життя, повідомляє Мінсоцполітики.