Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Техніка останнього покоління одного з провідних американських виробників «ThermoFisherScientific» вже почала надходити до «Екополіса ХТЗ», де розміститься майбутній всеукраїнський центр вірусології.
Перша партія лабораторного обладнання бізнесмену та меценату Олександру Ярославському обійшлася в 15 мільйонів гривень. Сам Олександр Ярославський разом з Харківським міським головою Геннадієм Кернесом і стали ініціаторами створення на базі «Екополіса ХТЗ» Експертного лабораторно-діагностичного центру інфекційних хвороб та санітарного захисту.
За словами Геннадія Кернеса, лабораторний комплекс матиме не унітарний практичний характер, оскільки в центрі окрім діагностики вірусних захворювань проводитимуться і глибокі наукові дослідження для розробки новітніх технологій та засобів боротьби з усіма типами коронавірусів та інших збудників інфекційних захворювань.