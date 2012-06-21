Вітамін D є дуже важливим для організму людини. Це гормон і жиророзчинний вітамін одночасно. Цей вітамін підтримує міцність скелета, адже його молекули виконують важливу функцію в організмі. Вони допомагають засвоювати кальцій і використовувати його солі для формування зубів і кісток.
Безперечно, його користь велика, але вживати його потрібно в міру. Нещодавно вчені з'ясували, що його надлишок викликає атеросклероз і проблеми з нирками.
Трапляється це при його довгостроковому вживанні. Тоді організм не справляється з розподілом і витрачанням вітаміну і викликає побічні дії. Серед яких остеопороз, закупорка судин, атеросклероз, поліурія і ниркова недостатність.
Вчені, як приклад, розповіли про чоловіка, у якого виявили підвищений рівень креатиніну, що вказує на проблеми в роботі нирок. Пізніше з'ясувалося, що чоловік за призначенням натуропата майже 2,5 роки щоденно приймав підвищену дозу вітаміну D.
В результаті у нього виявили високий рівень кальцію в крові і як наслідок з'явилися проблеми з нирками. Виходить, що вітаміни повинні надходити в організм дозовано, адже їх надлишок призводить до серйозних проблем.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»