Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Загальна площа території онкологічного центру складе близько 11 гектарів. Головний архітектор проекту Олександр Чуб, який представляє інститут «Харківпроект», відзначає: для майбутнього будівництва обрано чи не найкращий майданчик у місті.

Майданчик обрано дуже вдало. Це паркова зона. Ми тісно співпрацюємо з медиками Харківського обласного центру онкології. Вони складали медичне завдання, яке лягло в основу нашої роботи, і зараз вони погоджують ті планування, які є в проекті», – розповів Олександр Чуб.

Щоб не припиняти лікування пацієнтів у старому діючому онкоцентрі на час будівництва, процес розбили на кілька черг. Першим збудують лікувально-діагностичний корпус. Він розміститься на вільному майданчику вулиці Лісопаркової. Після цього до новобудови переведуть ті відділення, що працюють у старих корпусах онкоцентру. Далі –демонтаж старих корпусів та будівництво на їх місці відділення променевої терапії. Також заплановано реконструкцію наявного хірургічного корпусу під поліклініку та прибудову харчоблоку. Третьою чергою стане упорядкування території онкоцентру. Загалом лікувально-діагностичний корпус розрахований на 510 ліжкомісць.

«Загальна площа онкологічного комплексу складатиме 48 тисяч квадратних метрів. Це дуже масштабне будівництво, – відзначив директор департаменту капітального будівництва Харківської облдержадміністрації Сергій Жуков. – З боку вулиці Лісопаркова комплекс матиме 4 поверхи, в тому числі цокольний, з боку поліклініки – 2 поверхи».

В закладенні першого каменю нового медкомплексу взяла участь голова ХОДА Юлія Світлична. Тут же, на будівельному майданчику нового обласного онкоцентру, керівник області провела робочу нараду з проектувальниками та будівельниками.

«Тривалий час людям обіцяли покращити умови в онкоцентрі, але за цей період дуже застаріла інфраструктура – і морально, й інженерно, і фізично, тому потрібно було кардинально змінювати ситуацію. На початку 2018 року ми прийняли рішення щодо створення нового надсучасного онкологічного комплексу, а сьогодні розпочинаємо його будівництво», – сказала Юлія Світлична.

Вона відзначила, що розтягувати строки будівельних робіт не будуть. Перед усіма, хто залучений у процес, поставлено завдання реалізувати проект максимально якісно та в найкоротші терміни.

За словами голови ХОДА будувати онкоцентр будують коштом обласного бюджету.

«Крім того, звертатимемося до центральних органів влади та міжнародних партнерів – для придбання нового обладнання та укріплення інфраструктури та, звичайно, для того, щоб наші лікарі мали можливість навчатися нових методик лікування онкологічних хвороб», – сказала керівник області.

Вона також наголосила, що будівництво нового онкоцентру жодним чином не скасовує необхідність проведення робіт у тих приміщеннях, де зараз лікують пацієнтів.

«Інфраструктуру, яка є в нинішньому онкоцентрі, продовжимо підтримувати. У тому числі сьогодні передаємо нове обладнання. Будемо підтримувати проведення ремонтних робіт, щоб у пацієнтів і лікарів були нормальні умови ще до того, як ми збудуємо новий надсучасний онкологічний комплекс», – наголосила Юлія Світлична.

Директор Харківського обласного центру онкології Денис Скорий відзначив, що значний обсяг ремонтних робіт у закладі провели вже цього року.

«У тому корпусі, який не планується до знесення, вже виконано капітальний ремонт покрівлі. Було відкрито два реанімаційних відділення. У кожному відділенні –а їх у нас дванадцять – виконані поточні та капітальні ремонти палат, перев’язувальних, маніпуляційних. Ми отримали низку діагностичної та лікувальної апаратури, яка істотно підвищила рівень і діагностики, і лікування наших пацієнтів. Зокрема, отримали фактично все обладнання для відділення реанімації та інтенсивної терапії. Це функціональні ліжка, апаратура, що стежить, низку дихальної апаратури тощо», – розповів Денис Скорий.

Волонтер Олена Шержукова, що курує роботу «Української федерації боротьби проти раку» та входить до складу обласної робочої групи, яка опікується питаннями будівництва онкоцентру, подякувала голові ХОДА за її ініціативу щодо створення нового онкологічного корпусу в Харкові і підкреслила, що лікуватися на Харківщину їдуть пацієнти з багатьох регіонів України, і будівництво сучасного онкоцентру є важливим проектом не тільки для Харківської області.