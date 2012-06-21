Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Нині готуються позови до «Газпрому» на суму 17,3 мільярда доларів. Про це заявив виконавчий директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко.
Так, «Нафтогаз України» готує низку звернень до міжнародних судів та антимонопольних організацій щодо блокування «Газпромом» постачання на ринки європейських країн газу з Туркменістану та Казахстану територією РФ. Серед цих позовів є й документ щодо боргів компанії «Росукренерго». Як відомо, ця фірма була посередником між «Нафтогазом України» та «Газпромом».
Також Юрій Вітренко заявив, що «Нафтогаз України» не шукає йому заміну. Додамо, що кілька тижнів тому у компанії запустили переформування керівного складу. Так, вважалося, що наступником Вітренка буде виконавчий директор з питань трансформації Отто Ватерландер. Але сам Юрій Вітренко спростував ці чутки.
Нагадаємо, що керівництво «Нафтогазу України» також зазначило, що відбудеться зниження цін на газ для населення. Це може статися з кількох причин: теплої зими, рекордних запасів «блакитного» палива у сховищах та падіння цін на нафту. Найімовірніше зниження цін на газ відбудеться до літа 2020 року.