Кабінет Міністрів України узгодив залучення НАК «Нафтогаз України» внутрішніх короткострокових кредитів в «Укргазбанку» на загальну суму 3,5 млрд грн на закупівлю газу й покриття касових розривів компанії. Про це йдеться в розпорядженні уряду №377-р, опублікованій у газеті «Урядовий кур'єр» №105 від 9 червня 2017 року.
Згідно з постановою, один кредит буде надано у формі мультивалютної відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування в еквіваленті 2 млрд грн, другий —у формі невідновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування 1,5 млрд грн.
Як повідомляється на сайті уряду, кредити буде залучено для покриття тимчасових касових розривів компанії, забезпечення стабільного функціонування газотранспортної системи України та задоволення потреб українських споживачів енергоресурсів в опалювальному сезоні 2017/2018 років.
Розпорядження №377-р від 7 червня 2017 р. "Деякі питання діяльності публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" читайте тут.