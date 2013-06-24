Україна переконана, що введення санкцій на російські поставки газу та нафти відповідає також довгостроковим цілям самого Європейського Союзу.

Про це сьогодні у Брюсселі під час підходу до преси перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив керівник зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я в Брюсселі сьогодні для участі у зустрічі Ради міністрів ЄС. Два великі питання в порядку денному. Перше - це шостий пакет санкцій ЄС. Нам всім цікаво, як ця сага завершиться. Хочу нагадати, що кожного дня європейські країни продовжують сплачувати мільйони євро росії за газ та нафту, а потім ці гроші використовуються для фінансування російської машини війни, на її агресію та звірства», - сказав Кулеба.

На його думку, така ситуація є суперечливою для всього Європейського Союзу, який, з одного боку, підтримує Україну, а з іншого – продовжує платити росії, що дозволяє кремлю продовжувати руйнування на українській землі.

«З нашої точки зору, це має працювати не так. Тож накладення санкцій на торгівлю газом та нафтою слугує найкращим інтересам Європи, не лише України», - додав український дипломат.

Ще одним питанням порядку денного зустрічі європейських міністрів, за його словами, є обговорення щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

«Ми переконані, що цей момент настав. Ми будемо працювати з усіма країнами - членами ЄС, а також з Єврокомісією, щоб досягти позитивного результату та зробити Європу сильнішою, більш безпечною та більш заможною у довгостроковій перспективі», - наголосив Кулеба.

Він зауважив, що скористався візитом для того, щоб обговорити з колегами у Єврокомісії питання повоєнної нормалізації, включаючи такі питання, як відновлення України, проведення гуманітарного розмінування на її території та багатьох інших.

«Ми маємо багато позитивних двосторонніх питань порядку денного у сфері торгівлі. Європейський Союз відкриває свої двері для торгівлі з Україною, і ми дуже вдячні за це. Великим питанням, що стосується всіх нас, залишається глобальна продовольча безпека. Це велика проблема – як зняти російську блокаду з українських портів та дозволити продовження експорту українських сільськогосподарських товарів на глобальний ринок, щоб запобігти голоду в країнах Африки, Азії та в інших частинах світу», - підкреслив міністр закордонних справ України.

Як повідомлялося, сьогодні у Брюсселі відбувається Рада міністрів закордонних справ ЄС за участі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. У центрі уваги будуть ситуація в Україні та її боротьба проти російської агресії, економічна, фінансова, гуманітарна та військова підтримка ЄС для України, а також перспективи її повоєнного відновлення. Міністри мають також обговорити шостий пакет санкцій проти росії як країни-агресора, який має включати поетапну відмову від поставок російської нафти.

Крім цього, окрема дискусія буде присвячена питанням розширення ЄС, до якої залучаються також міністри закордонних справ шести балканських держав.

24 лютого цього року росія розпочала неспровоковану війну проти України, проводить масовані обстріли та бомбардування українських міст та селищ, чинить репресії та звірства проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях України. На боротьбу із загарбниками піднявся весь народ України.