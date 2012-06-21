У Барселоні на міжнародних змаганнях Elite Pro «Арнольд Класік Європа» прогнозовано посів перше місце спортсмен із Черкащини Дмитро Горобець, а Марина Оборська стала абсолютною чемпіонкою. «Арнольд Класік Європа» — це змагання, яке з’явилося внаслідок співпраці Арнольда Шварценеґ­ґера, Джима Лорімера (промоутер фестивалю «Арнольд Класік») і Рафаеля Сантоха (президент Міжнародної федерації бодибілдингу). Воно відрізняється від традиційного тим, що тут роблять менший акцент на грубу силу. Щорічні змагання «Арнольд Класік Європа» транслюють на телеканалах 85 країн.

Красуня з модельною зовнішністю Марина Оборська з Черкас визнана кращою в Європі. Фото з мережі Фейсбук

Реноме найкращої спортсменки Європи з дисципліни «фітнес-бікіні» підтримала на барселонській сцені Марина Оборська. Красуня з Черкас по черзі здобула перемоги в зростовій категорії +172 см і абсолютній. Конкуренція на турнірі була дуже високою. Напруга зашкалювала від боротьби і переживань на сцені й за її межами. Зазвичай стримана в емоціях на сцені Марина Оборська не витримала під час церемонії нагородження і вперше розплакалася.

Дебют у лізі професіоналів відбувся у відомої на Черкащині спортсменки Оксани Оробець, яка завершили виступ з четвертим результатом. Нагородження переможців та призерів проводив сам Арнольд Шварценеґґер.

Прогнозовано посів перше місце і черкащанин Дмитро Горобець