У Барселоні на міжнародних змаганнях Elite Pro «Арнольд Класік Європа» прогнозовано посів перше місце спортсмен із Черкащини Дмитро Горобець, а Марина Оборська стала абсолютною чемпіонкою. «Арнольд Класік Європа» — це змагання, яке з’явилося внаслідок співпраці Арнольда Шварценеґґера, Джима Лорімера (промоутер фестивалю «Арнольд Класік») і Рафаеля Сантоха (президент Міжнародної федерації бодибілдингу). Воно відрізняється від традиційного тим, що тут роблять менший акцент на грубу силу. Щорічні змагання «Арнольд Класік Європа» транслюють на телеканалах 85 країн.
Реноме найкращої спортсменки Європи з дисципліни «фітнес-бікіні» підтримала на барселонській сцені Марина Оборська. Красуня з Черкас по черзі здобула перемоги в зростовій категорії +172 см і абсолютній. Конкуренція на турнірі була дуже високою. Напруга зашкалювала від боротьби і переживань на сцені й за її межами. Зазвичай стримана в емоціях на сцені Марина Оборська не витримала під час церемонії нагородження і вперше розплакалася.
Дебют у лізі професіоналів відбувся у відомої на Черкащині спортсменки Оксани Оробець, яка завершили виступ з четвертим результатом. Нагородження переможців та призерів проводив сам Арнольд Шварценеґґер.