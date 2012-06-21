Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Марківський Центр надання адміністративних послуг відкрито у рамках проекту Програми відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його оснащено всім необхідним для надання населенню якісних адміністративних і соціальних послуг.
Як повідомляє прес-служба Луганської ОДА, реалізували цей проект Марківська селищна рада та громадська організація «Моя Марківщина».
У цілому по області вже значно підвищилась кількість адмінпослуг, наданих населенню: якщо у 2015 було майже 90 тисяч, то у 2016 - 200 тисяч, у 2017 - 285 тисяч. На території області працюють 18 центрів з надання адмінпослуг, з яких два центри в об'єднаних територіальних громадах Біловодський та Новопсковський.
Кількість послуг у центрах складає від 50 до 180. Найактуальніші послуги – це послуги з реєстрації бізнесу, на другому місці – послуги реєстрації прав нерухомого майна та послуги держгеокадастру.