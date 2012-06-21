Дмитро СИНЯК

для «Урядового кур’єра»

Дитячий садочок «Дивосвіт» у Слобожанській ОТГ Дніпропетровської області, мабуть, єдиний за всю історію України, що його відкривав сам Президент. Виступаючи на урочистій церемонії восени 2016 року, Петро Порошенко назвав цей заклад «символом децентралізації в Україні». Адже його було збудовано без жодної копійки з державного бюджету: на створення «Дивосвіту» область надала близько 30 мільйонів гривень, а громада — ще майже 36,6 мільйона.

Чимало жителів міста Дніпра тепер хочуть віддати дітей до садочків Слобожанського, та їм змушені відмовляти: спершу треба влаштувати всіх дітей селища. У «Дивосвіті», розрахованому на 220 малюків, виховують 350. Те саме й зі школами: у вересні 2017 року до Слобожанської загальноосвітньої школи №2 пішли понад дві сотні першокласників. На паралелі було шість класів, і в кожному з них навчалося більш як 30 учнів. Тобто про скорочення шкіл тут не йдеться.

— Мабуть, із відряджень до Європи я привіз потяг до порядку, — зізнається голова Слобожанської ОТГ Іван Камінський, проводячи мене триповерховою будівлею селищної ради, що, наче новенька монетка, виблискує чистотою і свіжістю. — Чому в державних структурах найбідніших польських ґмін всюди євроремонти, а в наших з даху часто сиплеться штукатурка?

Ремонт за польським прикладом у селищі вже розпочато. Причілки всіх (!) будівель Слобожанського, що мають більш як поверх, утеплено; на всіх (!) сходових майданчиках встановлено металопластикові вікна, капітально відремонтовано всі (!) ліфти. Обидві селищні школи — молодша і старша — теж отримали нові вікна й утеплювальні плити, їхні фасади пофарбовано у всі кольори веселки.

Про забезпечення шкіл свідчать лише дві цифри: в одній — 10 інтерактивних дощок, у другій — 8. Є такі дошки навіть у дитячих садочках. А ще — соляні кімнати, зимові сади й музеї. Вечорами вулиці селища патрулюють не поліцейські наряди, а кількадесят бійців Національної гвардії України, з якою Іван Камінський уклав відповідну угоду.

Головний секрет успіху Слобожанської ОТГ — те, що громада межує з передмістями Дніпра, і у селищі зареєстровано чимало потужних підприємств. І реєстрація бізнесу в селищі коштує трошки дешевше, ніж у мегаполісі, тому сюди охоче переводяться бізнес-структури з Дніпра. Завдяки їм Слобожанській громаді вдалося вирватися у національні лідери рейтингу спроможності ОТГ, створеного Міністерством регіонального розвитку.

На жителя громади торік припадали рекордні 21,5 тисячі гривень власних доходів. Для порівняння: на другому місці у рейтингу — Вербківська громада з показником 13 тисяч гривень на жителя. При цьому слобожанці витрачають найменше з усіх на утримання власного апарату — лише 5,3% бюджету. Щоправда, розміру цього бюджету могли б позаздрити й деякі міста: на нинішній рік Слобожанська об’єднана громада заклала 427 мільйонів гривень. Близько 33 мільйонів становлять медична і освітня субвенції, все решта — власні надходження громади.

— Слобожанська ОТГ — мабуть, найкращий приклад того, наскільки може збагатитися громада, використовуючи ті чи інші місцеві особливості — у даному разі близькість до міста Дніпра, — зазначила керівник Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO Оксана Гарнець. — Успіх Слобожанської ОТГ свідчить і про те, що держава створила умови для розвитку громад. І завдання ОТГ насамперед у тому, щоб навчитися використовувати ці умови на благо власних жителів.

Матеріал створено за підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO