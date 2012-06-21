Credit Suisse опублікував фінансовий звіт за 2017 рік. Найбагатші європейці живуть в Ісландії, Швейцарії та Люксембурзі.
Швейцарська фінансова група Credit Suisse опублікував свій щорічний звіт про матеріальний добробут дорослих громадян різних країн світу. Цей рейтинг не показує рівень багатства тієї чи іншої держави в цілому, а лише заробітки її жителів як приватних осіб. Усього дослідники зібрали дані про 4 мільярди 800 мільйонів чоловік.
Щоб визначити рівень багатства, Credit Suisse враховував як фінансові (наприклад, банківські депозити), так і нефінансові активи (наприклад, нерухомість), а також враховував суму боргу. Якщо активи менші за борг, індекс був негативним.
На карті показано суму грошей, якою володіє кожен дорослий в тій чи іншій країні. Це середній коефіцієнт: 50% громадян мають більше, 50% – менше.
За одиницю виміру взяли 1000 доларів США. На вершині рейтингу – Ісландія ($ 445 000), Швейцарія ($ 229 000) і Люксембург ($ 168 000). В Україні на одного дорослого в середньому припадає лише $ 100.
Індекс країн, відзначених зірочкою, може бути неточною, так як фахівцям Credit Suisse не вдалося зібрати достовірні дані про доходи їхніх громадян.
Для порівняння, в Японії на одного жителя припадає майже $ 124 000, в США – $ 56 000, в Китаї – $ 6700, в Бразилії – $ 4600 а в Індії – $ 1300.
Credit Suisse оцінює рівень багатства громадян незалежно від їх купівельної спроможності або наявного доходу.
Наразі людство володіє 280 трильйонами доларів. А кількість мільйонерів в світі за останні десять років збільшилася на 8,740 мільйона.