За останні 12 місяців британська письменниця Джоан Роулінг заробила $95 млн (до сплати податків) і зайняла перше місце в списку найбільш високооплачуваних європейських знаменитостей за версією Forbes.
За інформацією Forbes, близько половини цих коштів Роулінг принесли книги про Гаррі Поттера, у тому числі відсотки від продажу п'єси «Гаррі Поттер і прокляте дитя».
На другому місці списку Forbes — футболіст Кріштіану Роналду. Нападник «Реал Мадрида» заробив $93 млн, на третій сходинці — британська рок-група Coldplay, в повному складі заробила $88 млн.
Крім Джоан Роулінг, у списку тільки одна жінка — співачка Адель, вона посідає четверте місце з доходом $69 млн.
Всього в списку 21 людина, серед яких 12 представників Великобританії, зокрема й сер Елтон Джона ($60) і сер Пол Маккартні ($54), шеф-кухар Гордон Ремзі ($60) і ведучий реаліті-шоу Саймон Ковелл ($43,5).