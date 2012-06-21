У Києві найчистішими місцями, які найбільш бажані для заселення, є Святошино, Голосіївський район і Пуща-Водиця. Про це повідомив директор Київського еколого-культурного центру, еколог Володимир Борейко, передає «Главред».
Він також виділив низку столичних районів, які є поганими, з точки зору навколишнього середовища. «Це райони Хрещатика, площ Севастопольської, Деміївської (колишньої Московської, — ред.), Дарницької (колишньої Ленінградської, — ред.), район Дарниці, район Позняків, район Бортничів, район метро «Чернігівська», — наголосив еколог.
Пан Борейко також назвав найбільш забруднені міста України: Київ, Донецьк, Макіївка, Маріуполь, Єнакієве, Дніпро, Запоріжжя, Кам'янське (колишній Дніпродзержинськ) і, як не дивно, Ялта (через загазованість автомобілями).