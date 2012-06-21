Найбільш затребуваними виявилися представники робочих спеціальностей. Про це повідомляє прес-служба Державної служби зайнятості.
Зазначається, що у порівнянні із аналогічним періодом 2016 року (11 місяців) кількість вакансій зросла на 11%.
«Найбільший попит в Україні на робітничі спеціальності. Роботу для фахівців, які працюють руками, знайти найпростіше і заробітна плата для таких вакансій зростає пропорційно від рівня кваліфікації спеціаліста», — йдеться в повідомленні.
За видами економічної діяльності, більшість вакансій налічується на підприємствах переробної промисловості (23%), торгівлі і ремонту автотранспорту (16%) та на транспорті (9%).
За професійними групами, найбільший попит роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників з інструментом (22%), а також на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування і машин (21%).
Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 4,6 тис гривень. Та заробітна плата у Києві та великих містах значно перевищує середній показник по Україні.