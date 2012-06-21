Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У ніч перед Різдвом у Тернополі знову відкрили найбільшу в Україні шопку. Виставляють її вже понад двадцять років у греко-католицькій церкві Св. апостола Петра ченці Чину братів менших (отців-францисканців).
Цьогоріч її змонтували у 50 метрів завширшки та понад 20 метрів заввишки.
З перших днів до храму йдуть сотні й сотні як дорослих, так і малих жителів обласного центру, гості файного міста з різних куточків нашої країни, аби оглянути цю вертепну композицію. І отримують велике задоволення. Божа ж стаєнка стоятиме, як і годиться, до Стрітення (15 лютого) – завершення новорічно-різдвяного циклу народних святкувань.
Завжди в процесі монтування шопки в отців-францисканців з’являються нові ідеї, персонажі, нове бачення. Бо ж інакше, якщо б щороку творили під один зразок, не було б цікаво. Тож шопка складається з понад тисячі найрізноманітніших деталей. Дві частини вертепної композиції відтворюють стародавні Вифлеєм, де, як співається в коляді, в убогій стаєнці народився Спаситель, та Єрусалим. У променях сонця-слави лежить на сіні маленький Ісус, поруч схилилася над ним Марія та стоїть Йосиф. Узагалі виставили понад сто біблійних персонажів. Крім фігур святих, трьох царів, що прийшли з дарами до Новонародженого, янголів, чимало і монахів, видатних постатей українського народу, вірян, діточок. Можна побачити також скульптури розмаїтих свійських і диких тварин. Прикрашають шопку чимало зелених натуральних ялин і сосен. Чи не особливу зацікавленість у відвідувачів викликають рухомі об’єкти, їх нинішніх Різдвяних свят виставили майже тридцять. Серед нових таких рухомих елементів, зокрема, механічний повітряний млин, з якого з одного боку «виходить», мірошник, з іншого – господиня, згори ж помістили ляльку чистильника димарів.