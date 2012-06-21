На конкурсі «Диво-виноград», який уже п’ять років проводять у рамках виставки-конференції «Золоте гроно України», переможцем став Володимир Кікабідзе із Запоріжжя. Він переміг у номінації «Кращий зразок винограду за величиною та красою грона» з виноградом сорту Дубовський рожевий вагою 3,4 кілограма. Торік перемогу виборов студент Миколаївського аграрного університету Руслан Панченко з гроном вагою майже сім кілограмів.
Загалом понад 30 виноградарів взяли участь у конкурсі «Диво-виноград», а виставку-конференцію, що проводиться за підтримки Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва, відвідало близько тисячі початківців та виноградарів зі стажем. Попри те, що цього року ринок пропонує відносно низьку ціну на виноград, інтерес до нього не падає. Виноградарі для отримання кращої ціни об’єднуються та створюють великі партії однорідного товару, з якими виходять на дохідніші ринки збуту — мережі супермаркетів. Крім того, виноградарі активно займаються переробкою.
Цього року на виставці «Золоте гроно України» було представлено величезну кількість зразків вина, наливок, міцних напоїв, джемів з винограду.