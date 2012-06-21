Як повідомив на брифінгу щодо ситуації з коронавірусом в Україні заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, за минулу добу захворіло 62 людини.
Тож у нас 480 випадків, з них 11 летальних (два за минулу добу на Київщині). Найбільше хворих на коронавірус у Києві – 102, Чернівецька область – 75, з них 16 за минулу добу, Тернопільська – 60, Черкаська – 50, з них 4 за минулу добу, Київська – 49, Івано-Франківська – 41.
Наразі серед хворих найбільше – 22% – люди віком від 50 до 59 років, 21% – від 30 до 39 років, 20 – від 40 до 49 років. Більше хворіють жінки – 52%.
Позитивна новина – 6 українців одужали від коронавірусної хвороби.
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«Урядового кур’єра»