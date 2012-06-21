За минулу добу на коронавірусну хворобу занедужало 69 осіб. Тож маємо 549 випадків, з них 13 летальних (два – за останню добу). Вісім українців одужали від коронавірусної хвороби, зокрема двоє дітей. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Минулої доби найбільше випадків зареєстровано в Тернопільській області – 18, у Чернівецькій – 15. Найбільша кількість тих, хто захворів, у відсотковому відношенні – люди від 30 до 59 років (близько 60% усіх випадків), 51% - жінки.
Загалом із початку 2020 року надійшло 2642 повідомлень про підозру на COVID-19. протягом минулої доби було проведено 296 досліджень.
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«Урядового кур’єра»